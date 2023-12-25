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Невиданное везение: Глоба назвал знак зодиака, который ждёт мегавыигрыш!

Невиданное везение: Глоба назвал знак зодиака, который ждёт мегавыигрыш!

Известный астролог и писатель Павел Глоба, чьи прогнозы на конец декабря 2023 года привлекли пристальное внимание общественности, заявил, что один из знаков зодиака будет особенно удачлив в финансовом плане и имеет большие шансы выиграть крупную сумму в лотерее.

По словам эксперта, в последние дни уходящего года на представителей конкретного зодиакального созвездия будут буквально "литься" деньги, словно по волшебству. Приобретение лотерейного билета в это время может принести огромную удачу и долгожданный куш именно этому знаку зодиака.

Господин Глоба конкретизировал свой прогноз, указав, что речь идет о Девах. По его словам, в конце декабря 2023 года для них откроется своего рода "денежный коридор" и жизнь принесет массу новых возможностей для пополнения счетов и капитала. Девы могут ожидать позитивных перемен на работе, в том числе карьерного роста и повышения зарплаты. Звезды будут особенно благосклонны к творческим представителям этого знака - писателям, художникам, музыкантам и деятелям искусства. Их ждет всплеск вдохновения и новые возможности для реализации таланта, в том числе финансового характера.

Своим авторитетом в вопросах прогнозирования Павел Глоба обязан многолетнему изучению астрологии и большому практическому опыту предсказаний. Он является основателем собственной Школы астрологии и внес значительный вклад в возрождение традиций "авестийской астрологии" в советском и постсоветском обществе. За долгие годы активной деятельности господин Глоба написал более 40 научных и научно-популярных книг по астрологии, он также возглавляет Астрологический институт в качестве ректора.

Кроме того, Павел Глоба добился известности как публицист и востребованный консультант по астрологическим вопросам. Он регулярно выступает в печатных и электронных СМИ со своими прогнозами и комментариями, которые всегда привлекают пристальное внимание аудитории.

Автор: Семен Подгорный
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