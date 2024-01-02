Павел Глоба назвал счастливчиков: им в начале года улыбнется удача в лотерее

В начале нового 2024 года судьба улыбнется трем знакам зодиака в финансовом плане - так считает знаменитый специалист в области астрологии Павел Глоба. Его прогнозы касаются таких знаков зодиака как Близнецы, Раки и Скорпионы.

У Близнецов январь ознаменуется везением во всех сферах жизни. Они могут рассчитывать на денежные поступления от разных источников - премии, подработки, повышения зарплаты. В целом этот месяц принесет им финансовый взлет.

Раков также ждут приятные перемены в карьере и финансах. Начиная с 12 января, у них появятся новые обязанности, новый коллега или наставник, который поможет продвижению по службе. Таким образом, они смогут упрочить свое материальное положение.

Скорпионам звезды сулят благосостояние с середины января. Возможно, они начнут работать в новом коллективе, получат дополнительные задачи или смогут решить финансовые вопросы благодаря настойчивости и целеустремленности.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Dragana_Gordic на Freepik