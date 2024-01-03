Поддержка звезд: Глоба назвала 5 знаков, которых ждет невероятная удача в январе

Астрологические предсказания на ближайшее будущее готовы поразить воображение всех преданных поклонников и любителей гороскопов. По словам известного астролога Тамары Глобы, пятеро представителей знаков Зодиака имеют огромные шансы и возможности выделиться из толпы, достичь новых высот и взойти на самую вершину успеха.

Упорным и трудолюбивым Тельцам в наступившем году предоставятся уникальные возможности проявить себя в деловых переговорах, контрактах и соглашениях. Их легендарная стойкость и выносливость станет надежной опорой и залогом успеха при принятии судьбоносных и жизненно важных решений. Любознательные и общительные Близнецы в свою очередь смогут полностью рассчитывать на огромную поддержку и помощь своих старых друзей и приятелей, которые обязательно будут рядом с ними как в радости и счастье, так и в горе и невзгодах. Опытный астролог настоятельно советует мудрым и практичным Девам беречь и ценить по-настоящему дорогие и важные отношения с лучшими подругами и близкими родственниками, так как их неоценимая помощь и поддержка принесет удачу и успех во всех сферах жизни. Энергичным и веселым Стрельцам в свою очередь предстоит создать по-настоящему праздничное новогоднее настроение, играя роли главных зимних волшебников - Деда Мороза и его внучки Снегурочки, доставляя тем самым радость и счастье своим родным и близким людям, но при этом не переусердствуя в тратах и расходах.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik

И наконец, мечтательных и чувствительных Рыб в наступившем году будет окружать повсеместная удача и успех буквально во всех сферах жизни, они будут в полной мере наслаждаться заслуженными плодами успехов в дальних увлекательных путешествиях, в любви и страстных романах, а также в реализации смелых деловых проектов и начинаний. Однако мудрые звезды настоятельно призывают Рыб отложить все действительно важные и судьбоносные дела именно на вторую половину светового дня 3 января, чтобы успеть все тщательно обдумать и взвесить, и чтобы в итоге все было сделано максимально правильно и успешно.