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Уникальное зрелище: россияне смогут увидеть мощный звездопад

Уникальное зрелище: россияне смогут увидеть мощный звездопад

Сегодняшней ночью жители нашей страны смогут стать свидетелями поистине уникального зрелища - мощного звездопада Квадрантиды, который ежегодно радует небесных наблюдателей своей необыкновенной красотой.

Этот метеорный поток, сравнимый по яркости с такими известными явлениями, как Геминиды и Персеиды, обещает подарить зрителям незабываемые впечатления. Считается, что максимальная активность Квадрантид ожидается в предрассветные часы 4 января, поэтому оптимальное время для наблюдения - после 2-ух часов ночи.

Как профессиональные астрономы, так и любители звездного неба с нетерпением ждут этого потрясающего шоу. Для того, чтобы полюбоваться им, не обязательно ехать куда-то далеко. Достаточно выбраться на открытое пространство вдали от городских огней и запастись теплыми вещами.

Яркие вспышки метеоров, прочерчивающие ночное небо, неизменно вызывают восхищение своей красотой. Квадрантиды ежегодно дарят этот потрясающий световой спектакль всем, кто готов не спать ночью ради такого зрелища.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Изображение от stockgiu на Freepik
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