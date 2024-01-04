Уникальное зрелище: россияне смогут увидеть мощный звездопад

Сегодняшней ночью жители нашей страны смогут стать свидетелями поистине уникального зрелища - мощного звездопада Квадрантиды, который ежегодно радует небесных наблюдателей своей необыкновенной красотой.

Этот метеорный поток, сравнимый по яркости с такими известными явлениями, как Геминиды и Персеиды, обещает подарить зрителям незабываемые впечатления. Считается, что максимальная активность Квадрантид ожидается в предрассветные часы 4 января, поэтому оптимальное время для наблюдения - после 2-ух часов ночи.

Как профессиональные астрономы, так и любители звездного неба с нетерпением ждут этого потрясающего шоу. Для того, чтобы полюбоваться им, не обязательно ехать куда-то далеко. Достаточно выбраться на открытое пространство вдали от городских огней и запастись теплыми вещами.

Яркие вспышки метеоров, прочерчивающие ночное небо, неизменно вызывают восхищение своей красотой. Квадрантиды ежегодно дарят этот потрясающий световой спектакль всем, кто готов не спать ночью ради такого зрелища.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Изображение от stockgiu на Freepik