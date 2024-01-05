Конфликты закончатся? А катастрофы будут? Что предсказали Ванга и Нострадамус на 2024 год

Издавна существует традиция в начале каждого года анализировать предсказания двух великих прорицателей — Ванги и Нострадамуса. Хотя непонятно, откуда у них взялось столько времени, чтобы предсказывать будущее на столетия вперёд, поток их пророчеств не иссякает. Поразительно, что в некоторых аспектах Ванга и Нострадамус подтверждают провидения друг друга. Итак, что же они предрекли на наступающий 2024 год?

Будут ли продолжаться конфликты в 2024 году?

Учитывая, как всё закрутилось в 2023 году и как быстро вспыхивали конфликты в разных странах, всем хочется, чтобы 2024 год прошёл спокойно. Но стоит ли ожидать затишья от этого високосного года?

Согласно толкователям, основные предсказания Нострадамуса на 2024 год содержатся в катрене 5-24:

«Царство и власть, возникшие под Венерой,

Сатурн утвердит над Юпитером.

Власть и царство, поднятые Солнцем,

Пострадают от людей Сатурна».

Этот метафорический фрагмент сложно интерпретировать. Но есть мнение, что ключевую роль в 2024 году сыграет положение Юпитера и Сатурна. Согласно астрологическим прогнозам, эти планеты сблизятся в августе 2024-го, и этот период станет переломным для мира.

Также толкователи обращают внимание на другие строки: «Великий брат придёт на чужую землю и заберёт принадлежащее ему по праву. Враги с Запада тоже возьмут своё, принадлежавшее им веками». Эти слова, по их мнению, означают, что украинский конфликт завершится осенью 2024 года за столом переговоров.

Однако радоваться рано. Ведь здесь в игру вступают толкователи Ванги. Они уверены, что перед смертью Ванга предрекла в 2024 году вероятность масштабной мировой войны, исход которой станет важнейшим событием в истории и приведёт к сокращению населения Земли.

Что ожидает экономику в 2024 году?

По мнению толкователей Нострадамуса, в экономике в 2024 году обострится борьба интересов. США и Европа начнут уступать лидирующие позиции, к тому же в Европе усилится голод. Из-за этого люди станут агрессивнее, возникнут разногласия с властями. Чтобы отвлечь население от проблем, страны ЕС начнут искать внешнего врага, вероятно, среди бывших союзников. Это ухудшит ситуацию в регионе и может спровоцировать экономический кризис.

Какие катастрофы грозят в 2024 году?

О катастрофах предупреждает такой катрен Нострадамуса:

«В двадцатый день Тельца Солнце потрясёт Землю,

Обрушится огромный переполненный театр,

Потемнеют и станут туманными небо, воздух и земля».

По мнению толкователей, экологические и техногенные катастрофы будут регулярно происходить по всему миру. Главную угрозу представляет вода — возможен быстрый подъём уровня Мирового океана, что серьёзно затронет прибрежные города. В то же время другие регионы могут пострадать от страшной засухи. Ещё один источник бедствий — землетрясения. Особые разрушения грозят некоему «городу огней».

Толкователи Ванги рассказывают, что она предсказывала в 2024 году небывалое ранее землетрясение в Тихоокеанском регионе, жертвами которого станет «колоссальное количество людей». Также она пророчила рост терактов и биоатак в Европе.

Можно ли ожидать чего-то хорошего в 2024 году?

В предсказаниях Ванги нашлось место и для оптимистичных новостей. Среди них — медицинские и технологические прорывы, которые позволят лечить болезнь Альцгеймера и рак.

А вот Нострадамус насчёт 2024 года, похоже, ничего хорошего не предрёк. Зато он конкретно высказался о России.

Что ожидает Россию в 2024 году?

Расшифровщики Нострадамуса обратили внимание сразу на несколько моментов в его предсказаниях о России:

— В северных регионах будет длительный дождливый сезон, что приведёт к трудностям, но другие страны неожиданно окажут поддержку.

— Россия найдёт новых союзников, а отношения с Китаем упрочатся.

— Будет научный прорыв, который привлечёт внимание других государств.

Ванга же, по словам её толкователей, настаивает на укреплении союза России с Китаем. В этом году к ним присоединится Индия. Кроме того, Россию ждут резкие политические перемены.

Сбываются ли предсказания Ванги и Нострадамуса?

Раз уж речь зашла о сближении России и Китая, стоит вспомнить, что Ванга предрекала это ещё на 2022 год. Также она говорила об ухудшении отношений с Западом — и то, и другое сбылось.

Правда, Ванга не видела в 2022 году никаких боевых действий. Но ей на помощь пришёл Нострадамус, предсказывавший «масштабные военные конфликты».

Единодушно Ванга и Нострадамус заявляли, что в 2023 году Землю ударит астероид, из-за чего произойдёт смещение оси — небольшое, но достаточное для климатической катастрофы. Хотя астероида и не было, климатических бед хватало.

Так что, видимо, какие бы пророчества ни делали великие, лучше управлять судьбой самим.

Автор: Семен Подгорный