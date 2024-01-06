Шеф-повар рассказал секрет идеальных пельменей: один ингредиент и они никогда не разварятся

Приближаются рождественские праздники. Многие хозяйки уже готовятся порадовать своих близких вкусными домашними пельменями. Но как приготовить идеальное тесто, чтобы пельмени получились сочными, упругими и не разваливались при варке?

Опытный повар одного из известных ресторанов поделился простым секретом: нужно добавить немного крахмала в тесто для пельменей. Вот его рецепт идеального пельменного теста:

Смешайте в миске 550 грамм пшеничной муки, просеянной через сито, 3 столовые ложки картофельного крахмала и соль по вкусу. Постепенно вливайте 350 мл воды, замешивая однородное эластичное тесто. Поместите тесто в пищевую пленку и дайте ему постоять в холодильнике примерно 1 час.

Такое тесто прекрасно подойдет для приготовления пельменей и вареников. Оно не разварится и останется тонким при варке. Теперь вы знаете простой секрет идеального пельменного теста!

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Автор: Семен Подгорный