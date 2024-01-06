Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Шеф-повар рассказал секрет идеальных пельменей: один ингредиент и они никогда не разварятся

Шеф-повар рассказал секрет идеальных пельменей: один ингредиент и они никогда не разварятся

Приближаются рождественские праздники. Многие хозяйки уже готовятся порадовать своих близких вкусными домашними пельменями. Но как приготовить идеальное тесто, чтобы пельмени получились сочными, упругими и не разваливались при варке?

Опытный повар одного из известных ресторанов поделился простым секретом: нужно добавить немного крахмала в тесто для пельменей. Вот его рецепт идеального пельменного теста:

Смешайте в миске 550 грамм пшеничной муки, просеянной через сито, 3 столовые ложки картофельного крахмала и соль по вкусу. Постепенно вливайте 350 мл воды, замешивая однородное эластичное тесто. Поместите тесто в пищевую пленку и дайте ему постоять в холодильнике примерно 1 час.

Такое тесто прекрасно подойдет для приготовления пельменей и вареников. Оно не разварится и останется тонким при варке. Теперь вы знаете простой секрет идеального пельменного теста!

В прошлый раз мы делились рецептом вкуснейшей творожной запеканки из 4 ингредиентов, которая напомнит вам детство.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok