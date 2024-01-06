Здорово ли сердце: простой домашний минутный тест от кардиолога

Заболевания сердечно-сосудистой системы давно стали одной из основных угроз здоровью людей во всем мире. К сожалению, Россия не является исключением, и по статистике эти недуги лидируют по распространенности среди населения. К счастью, сегодня появилась прекрасная возможность в домашних условиях проверить состояние своего сердца, не обращаясь к врачу.

Известный кардиолог Иван Семенецкий поделился тремя доступными тестами, которые помогут самостоятельно оценить работу сердечно-сосудистой системы. Первый основан на использовании холодной воды. Нужно на 1 минуту опустить руку в емкость с холодной водой и проверить цвет пальцев. Если подушечки побелели или посинели – это может говорить о проблемах с кровотоком.

Второй способ – так называемая проба Штанге. Она заключается в выполнении 2 глубоких вдохов и выдохов с последующей задержкой дыхания на максимально возможное время после полного вдоха. Важно засечь, сколько секунд удалось продержать дыхание. Этот тест дает возможность оценить состояние легких и сердечной мышцы.

Третий тест – подъем по лестнице на 60 ступеней. Здоровый человек должен справиться с этим за 40-45 секунд, не испытывая одышки и других неприятных ощущений. Если время подъема занимает больше 1,5 минут, это может говорить об имеющихся проблемах с сердечно-сосудистой системой.

Данные тесты позволят в домашних условиях обнаружить потенциальные нарушения в работе сердца и могут стать поводом для посещения врача. Теперь каждый может самостоятельно проверить состояние своего сердца и при необходимости предпринять шаги для улучшения здоровья.

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Автор: Семен Подгорный