Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Здорово ли сердце: простой домашний минутный тест от кардиолога

Здорово ли сердце: простой домашний минутный тест от кардиолога

Заболевания сердечно-сосудистой системы давно стали одной из основных угроз здоровью людей во всем мире. К сожалению, Россия не является исключением, и по статистике эти недуги лидируют по распространенности среди населения. К счастью, сегодня появилась прекрасная возможность в домашних условиях проверить состояние своего сердца, не обращаясь к врачу.

Известный кардиолог Иван Семенецкий поделился тремя доступными тестами, которые помогут самостоятельно оценить работу сердечно-сосудистой системы. Первый основан на использовании холодной воды. Нужно на 1 минуту опустить руку в емкость с холодной водой и проверить цвет пальцев. Если подушечки побелели или посинели – это может говорить о проблемах с кровотоком.

Второй способ – так называемая проба Штанге. Она заключается в выполнении 2 глубоких вдохов и выдохов с последующей задержкой дыхания на максимально возможное время после полного вдоха. Важно засечь, сколько секунд удалось продержать дыхание. Этот тест дает возможность оценить состояние легких и сердечной мышцы.

Третий тест – подъем по лестнице на 60 ступеней. Здоровый человек должен справиться с этим за 40-45 секунд, не испытывая одышки и других неприятных ощущений. Если время подъема занимает больше 1,5 минут, это может говорить об имеющихся проблемах с сердечно-сосудистой системой.

Данные тесты позволят в домашних условиях обнаружить потенциальные нарушения в работе сердца и могут стать поводом для посещения врача. Теперь каждый может самостоятельно проверить состояние своего сердца и при необходимости предпринять шаги для улучшения здоровья.

Изображение от Freepik

Дожить до 100 лет: врач назвал 5 привычек, которые обеспечат долголетие и крепкое здоровье

Читайте также:

Дожить до 100 лет: врач назвал 5 привычек, которые обеспечат долголетие и крепкое здоровье
Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok