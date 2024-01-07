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Как в элитном ресторане: повар рассказал 4 простых правила варки пельменей

Как в элитном ресторане: повар рассказал 4 простых правила варки пельменей

Приготовление идеальных пельменей - непростая задача для любого кулинара. Однако опытный шеф-повар поделился секретами, как сварить пельмени так, чтобы они получились аппетитными, сочными и не развалились в процессе варки.

Во-первых, ключевым моментом является выбор подходящей посуды. Шеф-повар рекомендует использовать широкую кастрюлю, в которой пельмени смогут плавать в один слой. Это позволит избежать слипания из-за муки на поверхности. Объем воды должен заполнять емкость примерно на три четверти. Так пельмени будут иметь пространство для варки.

Во-вторых, важно добавлять соль в воду до того, как опустить туда пельмени. Для придания особого вкуса можно также поместить в бульон лук, морковь, зелень, лавровый лист и другие специи. Это придаст нежному тесту насыщенный аромат.

В-третьих, опускаем пельмени в кипящую подсоленную воду и доводим до максимального кипения. Затем убираем крышку, чтобы пельмени не склеились и сохранили форму. После закипания уменьшаем огонь до среднего и варим 8-12 минут.

В-четвертых, перед подачей рекомендуется слегка подсушить пельмени на дуршлаге, если они подаются без бульона. Это придаст им румяную корочку и яркий вкус. Сметана к таким пельменям не будет стекать на тарелку.

Шеф-повар рассказал секрет идеальных пельменей: один ингредиент и они никогда не разварятся

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Шеф-повар рассказал секрет идеальных пельменей: один ингредиент и они никогда не разварятся
Автор: Семен Подгорный
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