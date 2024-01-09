Засохшие цветы оживут и зацветут даже зимой: ботаник рассказал о чудодейственной подкормке

Удивительным рецептом, который позволит вам добиться пышного цветения ваших комнатных растений даже зимой, поделился опытный ботаник. Оказывается, для этого не нужны дорогие удобрения и стимуляторы роста. Все гораздо проще!

Возьмите 5 зубчиков чеснока, измельчите их и залейте 5 литрами теплой воды. Дайте этой смеси настояться в темноте около 5 дней, периодически взбалтывая. Затем разбавьте полученный концентрированный раствор водой в пропорции 1:30. То есть на литр воды добавляйте 3 столовые ложки чесночного настоя.

Полученную жидкость используйте для полива или опрыскивания ваших комнатных растений — фиалок, орхидей, гераней и многих других. Эта удивительная подкормка не только стимулирует активный рост и буйное цветение, но и укрепляет иммунитет растений, защищая их от болезней.

Однако помните, что применять ее следует не чаще 1 раза в месяц и не в период цветения. Также важно, чтобы почва перед подкормкой была хорошо увлажнена, иначе возможны ожоги корней.

Еще один замечательный способ оживить засохшие цветы — это полив раствором нашатыря. На литр воды достаточно всего лишней столовой ложки. Уже через несколько дней вы увидите, как растения начинают активно тянуться к свету, зеленеть и покрываться бутонами.

Автор: Семен Подгорный