Остановить старение реально: ученые придумали способ повернуть время вспять

Революционные исследования в области молекулярной биологии могут полностью изменить наши представления о процессах старения. Ученые журнала Nature Aging опубликовали результаты своей работы, демонстрирующие, что нарушение передачи сигналов кальция в митохондриях иммунных клеток ускоряет старение организма.

Эксперименты показали, что с возрастом митохондрии макрофагов теряют способность эффективно использовать кальций, что запускает стремительное развитие признаков старения. Однако ученые предполагают, что стимуляция поглощения кальция клетками может замедлить этот процесс и даже обратить хроническое воспаление на молекулярном уровне.

Команда исследователей во главе с Бималой Десаи выяснила, что макрофаги присутствуют во всех органах человеческого организма, включая мозг. Это означает, что замедлить процессы старения можно даже на уровне мозга, используя препараты, оптимизирующие усвоение кальция клетками.

«Я считаю, что мы достигли ключевого прорыва в понимании молекулярных механизмов возрастного воспаления», — поделился Десаи. «Теперь нам нужны столь же амбициозные усилия, чтобы определить регуляторы этого митохондриального процесса в разных типах макрофагов и затем творчески манипулировать ими для воздействия на старение», — добавил он.

Эти открытия могут иметь колоссальное значение для медицины и биологии будущего, открывая новые перспективы в борьбе со старением и возможно даже разработке методов лечения возрастных заболеваний.

Автор: Семен Подгорный