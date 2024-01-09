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Полезный салат из моркови от шеф-повара: один секретный ингредиент раскроет весь вкус овоща

Полезный салат из моркови от шеф-повара: один секретный ингредиент раскроет весь вкус овоща

Праздничные застолья оставляют после себя желание вернуться к более легким и полезным блюдам. Но мало кто знает, что диетическая еда может быть не менее вкусной, чем калорийные деликатесы. Хотим поделиться рецептом оригинального салата из моркови, который порадует и гурманов, и тех, кто следит за фигурой.

Итак, для начала возьмем 500 граммов сочной моркови. Почистим ее и натрем на мелкой терке. Добавим чуть-чуть чеснока, щепотку острого перца и заправим оливковым маслом. Все тщательно перемешаем, чтобы морковь пропиталась ароматами.

А теперь — самая изюминка этого рецепта. К салату добавляем горсточку грецких орехов. Именно они придают ему пикантный вкус и делают банальную морковь по-настоящему вкусной.

Еще один плюс — этот салат практически не содержит калорий. Так что можно смело наслаждаться им в любом количестве, не опасаясь лишних килограммов. Особенно актуально это после праздников с их обильными застольями.

Морковный салат с орехами — отличный выбор для тех, кто хочет вернуться к правильному питанию после Нового года, но при этом не готов расстаться с вкусной едой. Попробуйте, не пожалеете!

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Автор: Семен Подгорный
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