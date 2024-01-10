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Как быстро высушить одежду: бросить одну секретную вещь в стиральную машину

Как быстро высушить одежду: бросить одну секретную вещь в стиральную машину

Нередко перед нами встает задача быстро высушить постиранные вещи, особенно тяжелые ткани вроде джинсов, свитеров и пиджаков. Времени на естественную сушку часто не хватает. К счастью, есть простой и универсальный способ значительно ускорить этот процесс.

Суть метода заключается в том, чтобы после завершения стирки запустить на стиральной машине дополнительный отжим. Однако перед этим в барабан нужно положить сухое махровое полотенце, желательно больших размеров.

В процессе отжима полотенце впитает в себя значительную часть оставшейся в тканях влаги. Это позволит сократить время естественной сушки постиранных вещей до нескольких часов.

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Автор: Семен Подгорный
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