Как быстро высушить одежду: бросить одну секретную вещь в стиральную машину

Нередко перед нами встает задача быстро высушить постиранные вещи, особенно тяжелые ткани вроде джинсов, свитеров и пиджаков. Времени на естественную сушку часто не хватает. К счастью, есть простой и универсальный способ значительно ускорить этот процесс.

Суть метода заключается в том, чтобы после завершения стирки запустить на стиральной машине дополнительный отжим. Однако перед этим в барабан нужно положить сухое махровое полотенце, желательно больших размеров.

В процессе отжима полотенце впитает в себя значительную часть оставшейся в тканях влаги. Это позволит сократить время естественной сушки постиранных вещей до нескольких часов.

Автор: Семен Подгорный