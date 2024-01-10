Работает не хуже дорогостоящих процедур: 3 крутейших отечественных крема от морщин

В последние годы российские производители косметики активно развиваются и выпускают продукцию, которая по качеству и эффективности не уступает зарубежным брендам. Отечественные средства для лица впечатляют своими составами, разработанными с учетом потребностей кожи россиянок.

Одним из ярких примеров является крем для кожи вокруг глаз Peptides Eye Cream производства компании MeNoAge. В его основе — натуральное масло косточек малины, богатое антиоксидантами и питательными веществами. По словам разработчиков, аналогов такому продукту на российском рынке пока нет. Крем эффективно разглаживает мелкие морщинки, уменьшает отечность и темные круги под глазами. Кожа становится гладкой, упругой и сияющей.

Еще один перспективный продукт — сыворотка Revival от российского бренда DepilTouch. Она предназначена для интенсивного ухода за сухой и склонной к шелушению кожей. Благодаря сочетанию церамидов, фосфолипидов и ферулоновой кислоты сыворотка эффективно повышает упругость кожи, разглаживает морщины и ускоряет заживление воспалений. Натуральный сквалан, входящий в состав, обеспечивает длительное увлажнение и защиту от сухости.

Еще один многообещающий отечественный продукт — увлажняющий лифтинг-крем с коллагеном Collagen от марки Verifique. Он насыщает кожу коллагеном и другими активными компонентами, необходимыми для борьбы с возрастными изменениями. Крем подтягивает и выравнивает кожу, придавая ей упругость и эластичность. В ходе тестирования отмечалось выраженное омолаживающее действие и разглаживание глубоких морщин.

Приведенные примеры демонстрируют, что российские косметические компании активно развиваются и готовы предложить потребителям эффективные средства для борьбы с возрастными изменениями кожи. Их продукция уже сейчас может конкурировать с зарубежными брендами как по результативности, так и по соотношению цены и качества. В ближайшие годы следует ожидать дальнейшего расширения ассортимента и улучшения позиций российских производителей на этом перспективном рынке.

Изображение от drobotdean на Freepik

Автор: Семен Подгорный