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Организм скажет вам «спасибо»: чудо-ягода, которая предотвратит злокачественные опухоли и снизит холестерин

Организм скажет вам «спасибо»: чудо-ягода, которая предотвратит злокачественные опухоли и снизит холестерин

Ягоды таят в себе множество полезных веществ, благотворно влияющих на здоровье человека. Однако есть среди них настоящее чудо природы, способное предотвратить возникновение опасных заболеваний и улучшить состояние организма. Речь идёт о скромной, но необыкновенной по своим свойствам чернике.

В небольших сине-фиолетовых ягодах черники содержится богатый набор полезных веществ. В их числе витамины, минералы, антоцианы и другие биоактивные соединения. Накопленные веками целебные силы черники сегодня активно изучаются учёными. Исследования показывают, что регулярное употребление этих ягод оказывает многогранное положительное воздействие на организм.

В частности, антоцианы, содержащиеся в чернике в количестве от 300 до 700 мг на 100 г продукта, обладают выраженным противовоспалительным и антиоксидантным эффектом. Они помогают бороться с возникновением и развитием опухолевых образований, в том числе предотвращают появление колоректального рака. Кроме того, черника благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему: снижает уровень «плохого» холестерина в крови, не давая холестериновым бляшкам закупоривать кровеносные сосуды и провоцировать развитие атеросклероза и инфарктов.

Для поддержания здоровья рекомендуется ежедневно съедать около 150 грамм черники. Эти скромные ягоды - настоящее сокровище природы, способное принести неоценимую пользу нашему организму.

Изображение от wirestock на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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