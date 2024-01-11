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Пара минут и вкусные хачапури готовы: повар раскрыл два секретных ингредиента

Пара минут и вкусные хачапури готовы: повар раскрыл два секретных ингредиента

Хачапури - традиционное грузинское блюдо, которое готовится быстро, всего за пару минут. Но даже в таком сжатом режиме получаются очень вкусное и сытное блюдо.

Чтобы приготовить эти хачапури-экспресс, потребуются только два ингредиента. Первый - это хлеб для тостов, лучше всего подойдет классический белый хлеб. Второй ингредиент - твердый или полутвердый сыр. Именно сыр придаст хачапури неповторимый вкус и сочность.

Приготовление начинается с того, что с хлеба аккуратно срезаются края с четырех сторон при помощи ножа. Затем получившийся квадрат или прямоугольник раскатывается скалкой в пласт толщиной около 0,5 см.

На одну половину этого хлебного пласта выкладывается тертый или нарезанный небольшими кусочками сыр. Вторая половина хлеба аккуратно перегибается пополам, закрывая сыр. Края хлеба хорошо приминаются, чтобы сыр не вытекал наружу. Для надежности края можно еще слегка придавить вилкой.

После этого хачапури отправляются на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваются они с двух сторон до румяной хрустящей корочки.

Вот и готовы вкусные и сытные хачапури, приготовленные всего за пару минут. Они отлично подходят для быстрого перекуса или завтрака, когда нет времени готовить полноценные блюда.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: еда рецепты
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