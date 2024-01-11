Врач рассказал о причине повышения холестерина и назвал продукт, останавливающий процесс
Уровень холестерина — один из ключевых показателей здоровья, на который, к сожалению, многие не обращают должного внимания. О том, как холестерин связан с состоянием сосудов и что делать, чтобы поддерживать его в норме, рассказала врач-терапевт Ирина Петрова.
По словам доктора Петровой, повышенный уровень холестерина часто указывает на повреждения внутренних стенок кровеносных сосудов. В ответ на это организм усиленно вырабатывает холестерин, чтобы «залатать» эти повреждения. Однако просто снижать уровень холестерина недостаточно — необходимо устранять сами причины его повышения.
Ключевая роль здесь принадлежит омега-3 жирным кислотам. «Омега-3 не только восстанавливает стенки сосудов, но и мембраны клеток по всему организму», — подчеркнула госпожа Петрова. При этом она рекомендует принимать только высококачественные натуральные омега-3 на основе рыбьего жира с оптимальным соотношением EPA и DHA.
«Обязательно обращайте внимание на сырье и стандарты производства. Лучше всего подойдет омега-3 из тушек мелких холодноводных рыб, полученная методом холодного отжима. На упаковке должны быть значки ISO22000 и GMP», — пояснила Ирина Петрова. Также она отметила, что стоит отдавать предпочтение препаратам из скандинавского или исландского сырья, поскольку там особенно строгие экологические стандарты.
Еще один важный момент, на который обратила внимание врач, — это забота о печени. Ведь именно печень отвечает за выработку холестерина, пытаясь компенсировать повреждения сосудов. Поэтому регулярное очищение и поддержка функций печени также необходимы для поддержания здоровья и борьбы с повышенным холестерином.
«Хочу еще раз подчеркнуть — проблему нужно решать комплексно. Просто принимать статины для снижения холестерина недостаточно. Нужны и качественные омега-3, и забота о печени, и, конечно, здоровый образ жизни», — резюмировала Ирина Петрова.
Такой подход позволит эффективно бороться с повышенным холестерином и улучшить работу всей сердечно-сосудистой системы.
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Автор: Семен Подгорный
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