Врач рассказал о причине повышения холестерина и назвал продукт, останавливающий процесс

Уровень холестерина — один из ключевых показателей здоровья, на который, к сожалению, многие не обращают должного внимания. О том, как холестерин связан с состоянием сосудов и что делать, чтобы поддерживать его в норме, рассказала врач-терапевт Ирина Петрова.

По словам доктора Петровой, повышенный уровень холестерина часто указывает на повреждения внутренних стенок кровеносных сосудов. В ответ на это организм усиленно вырабатывает холестерин, чтобы «залатать» эти повреждения. Однако просто снижать уровень холестерина недостаточно — необходимо устранять сами причины его повышения.

«Обязательно обращайте внимание на сырье и стандарты производства. Лучше всего подойдет омега-3 из тушек мелких холодноводных рыб, полученная методом холодного отжима. На упаковке должны быть значки ISO22000 и GMP», — пояснила Ирина Петрова. Также она отметила, что стоит отдавать предпочтение препаратам из скандинавского или исландского сырья, поскольку там особенно строгие экологические стандарты.

Ключевая роль здесь принадлежит омега-3 жирным кислотам. «Омега-3 не только восстанавливает стенки сосудов, но и мембраны клеток по всему организму», — подчеркнула госпожа Петрова. При этом она рекомендует принимать только высококачественные натуральные омега-3 на основе рыбьего жира с оптимальным соотношением EPA и DHA.

Еще один важный момент, на который обратила внимание врач, — это забота о печени. Ведь именно печень отвечает за выработку холестерина, пытаясь компенсировать повреждения сосудов. Поэтому регулярное очищение и поддержка функций печени также необходимы для поддержания здоровья и борьбы с повышенным холестерином.

«Хочу еще раз подчеркнуть — проблему нужно решать комплексно. Просто принимать статины для снижения холестерина недостаточно. Нужны и качественные омега-3, и забота о печени, и, конечно, здоровый образ жизни», — резюмировала Ирина Петрова.

Такой подход позволит эффективно бороться с повышенным холестерином и улучшить работу всей сердечно-сосудистой системы.

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Автор: Семен Подгорный