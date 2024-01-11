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Легкий и вкусный салатик за копейки: ингредиенты всегда найдутся в холодильнике

Легкий и вкусный салатик за копейки: ингредиенты всегда найдутся в холодильнике

Когда холодильник полон продуктов, а времени на приготовление еды совсем немного, спасает вкусный и питательный салат из свеклы с огурцами. Его рецепт прост, как дважды два, а ингредиенты обычно есть под рукой.

Для начала потребуются две отварные свеклы среднего размера. Их нужно натереть на крупной тёрке и отправить в салатницу. Затем берём пару солёных огурцов и также натираем их на той же тёрке. К огурцам добавим мелко нарезанную зелень петрушки – это придаст яркий аромат и свежесть блюду.

В отдельной сковороде обжариваем на растительном масле две луковицы, нарезанные полукольцами. Когда лук подрумянится и станет мягким, посыпаем его сахаром и щедро сдабриваем перцем по вкусу. Жарим ещё пару минут, затем снимаем с огня и остужаем.

Теперь пора собрать наш салат! Объединяем в салатнице свеклу, огурцы, лук и петрушку. Заправляем двумя столовыми ложками растительного масла и столько же майонеза. Всё тщательно перемешиваем и подаём к столу.

Этот яркий и сочный салат станет отличным дополнением к любому второму блюду. А главное – его быстро приготовить из того, что есть в холодильнике!

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Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты
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