Цветовод дала 5 советов, как вырастить гиганта из замиокулькаса: зацветет даже лысый

Замиокулькас, известный также как «долларовое дерево», может стать настоящим украшением вашего жилища, если ухаживать за ним правильно. Автор видеоблога по комнатному садоводству поделилась пятью советами, следуя которым можно вырастить из замиокулькаса настоящего исполина.

Для начала необходимо разместить это растение в месте, где много света. Только в таких условиях стебли замиокулькаса будут крепкими и плотными, а листва сохранит свежесть и привлекательный вид.

Чтобы ваш замиокулькас радовал вас мощной корневой системой и здоровой листвой, регулярно подкармливайте его. Выбирайте удобрения с высоким содержанием фосфора и азота. Фосфор укрепит корни, а азот способствует росту зелени. Не забывайте чередовать подкормки микроэлементами и стимуляторами роста. Отлично подойдут витамины В3, В12 или циркон.

При поливе добавляйте в воду немного лимонной кислоты, чтобы сделать её слегка кислой. Это создаст оптимальную среду для роста замиокулькаса. И помните, что корни этого растения любят тепло. Позаботьтесь о том, чтобы горшок всегда стоял в тёплом месте, например, на тёплом полу.

Следуя этим несложным рекомендациям, вы сможете вырастить из своего замиокулькаса настоящего исполина. Он будет радовать вас красотой и здоровьем.

Автор: Семен Подгорный