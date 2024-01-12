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Врачи рассказали невероятное: эти три напитка точно спасут от ОРВИ, гриппа и ковида

Врачи рассказали невероятное: эти три напитка точно спасут от ОРВИ, гриппа и ковида

Врачи и ученые постоянно ищут способы укрепления иммунитета и профилактики вирусных заболеваний. Недавние исследования показали, что некоторые продукты и напитки могут оказывать благоприятное воздействие.

В частности, группа вирусологов из Университета Ульма в Германии обнаружила, что сок черноплодной рябины эффективно подавляет активность коронавируса. По их данным, компоненты ягод рябины уничтожают до 97% вирусных частиц всего за 5 минут контакта с ними. Это объясняется высоким содержанием полифенолов - природных антиоксидантов и противовоспалительных веществ.

Кроме того, употребление зеленого чая также рекомендуется для профилактики простудных и вирусных заболеваний. Он богат катехинами - соединениями, которые усиливают иммунитет, препятствуют размножению вирусов и воспалительным реакциям. Регулярное питье зеленого чая повышает сопротивляемость организма инфекциям.

Не менее ценным является гранатовый сок, отличающийся высокой концентрацией полифенолов. Он обладает мощным противовоспалительным и иммуномодулирующим действием, подавляя вирусы и активируя защитные силы организма. Употребление гранатового сока рекомендуется для профилактики и в качестве вспомогательной терапии при простудных и вирусных заболеваниях.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что включение в рацион сока черноплодной рябины, зеленого чая и гранатового сока является эффективной мерой укрепления здоровья и повышения сопротивляемости организма вирусным инфекциям. Данные продукты с высокой концентрацией полезных биоактивных веществ оказывают иммуномодулирующее и противовирусное действие, помогая предотвратить или облегчить течение ОРВИ, гриппа и даже COVID-19. Регулярное их употребление рекомендуется для естественной профилактики и поддержки здоровья.

Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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