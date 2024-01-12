Она способна повернуть время вспять и замедлить старение: врач рассказала о чудо-ягоде из Тибета

Врачи давно признали пользу ягод годжи, произрастающих в Гималаях. Эти маленькие красные ягоды содержат удивительный набор питательных веществ, благотворно влияющих на здоровье.

Как отмечает диетолог Мария Иванова, ягоды годжи по праву считаются суперфудом. Всего одна столовая ложка этих ягод обеспечивает суточную потребность организма практически во всех витаминах и минералах.

Ягоды богаты белком и антиоксидантами, снижающими воспалительные процессы. Регулярное употребление сока годжи (около 120 мл в день) повышает иммунитет и сопротивляемость организма инфекциям.

Однако главное достоинство годжи - это высокое содержание бета-каротина. Это вещество замедляет процессы старения, улучшает состояние кожи, придает ей здоровое сияние. Таким образом, ягоды способны как бы "повернуть время вспять".

Вместе с тем, диетологи не рекомендуют употреблять годжи беременным женщинам из-за возможного негативного влияния отдельных биологически активных компонентов на плод. Для всех остальных это поистине чудодейственный дар природы.

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Автор: Семен Подгорный