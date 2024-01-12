Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Она способна повернуть время вспять и замедлить старение: врач рассказала о чудо-ягоде из Тибета

Она способна повернуть время вспять и замедлить старение: врач рассказала о чудо-ягоде из Тибета

Врачи давно признали пользу ягод годжи, произрастающих в Гималаях. Эти маленькие красные ягоды содержат удивительный набор питательных веществ, благотворно влияющих на здоровье.

Как отмечает диетолог Мария Иванова, ягоды годжи по праву считаются суперфудом. Всего одна столовая ложка этих ягод обеспечивает суточную потребность организма практически во всех витаминах и минералах.

Ягоды богаты белком и антиоксидантами, снижающими воспалительные процессы. Регулярное употребление сока годжи (около 120 мл в день) повышает иммунитет и сопротивляемость организма инфекциям.

Однако главное достоинство годжи - это высокое содержание бета-каротина. Это вещество замедляет процессы старения, улучшает состояние кожи, придает ей здоровое сияние. Таким образом, ягоды способны как бы "повернуть время вспять".

Вместе с тем, диетологи не рекомендуют употреблять годжи беременным женщинам из-за возможного негативного влияния отдельных биологически активных компонентов на плод. Для всех остальных это поистине чудодейственный дар природы.

Изображение от timolina на Freepik

Врачи рассказали невероятное: эти три напитка точно спасут от ОРВИ, гриппа и ковида

Читайте также:

Врачи рассказали невероятное: эти три напитка точно спасут от ОРВИ, гриппа и ковида
Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok