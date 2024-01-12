Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Врач рассказала об орехе, который поможет дожить до 100 лет: но нужно быть осторожными

Врач рассказала об орехе, который поможет дожить до 100 лет: но нужно быть осторожными

Диетолог Мария Иванова поделилась любопытной находкой ученых из Южной Кореи о пользе мускатного ореха для долголетия.

По ее словам, это пряное растение обладает удивительными свойствами, помогающими снять головную и зубную боль, улучшить кровообращение, избавиться от усталости и напряжения. В малых дозах мускатный орех действует как натуральное обезболивающее и тонизирующее средство.

Однако диетолог предостерегает: в большом количестве это пряность может быть опасна для здоровья. Избыточное употребление мускатного ореха приводит к головокружениям, нарушениям работы нервной системы, а в тяжелых случаях даже к летальному исходу.

Поэтому, по словам Марии Ивановой, чтобы извлечь пользу из этого дара природы, достаточно добавлять в пищу не более чайной ложки мускатного ореха в день. Употреблять его каждый день тоже не рекомендуется. Такой регулярности будет достаточно, чтобы повысить тонус и шансы дожить до 100 лет.

Она способна повернуть время вспять и замедлить старение: врач рассказала о чудо-ягоде из Тибета

Читайте также:

Она способна повернуть время вспять и замедлить старение: врач рассказала о чудо-ягоде из Тибета
Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok