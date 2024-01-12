Врач рассказала об орехе, который поможет дожить до 100 лет: но нужно быть осторожными

Диетолог Мария Иванова поделилась любопытной находкой ученых из Южной Кореи о пользе мускатного ореха для долголетия.

По ее словам, это пряное растение обладает удивительными свойствами, помогающими снять головную и зубную боль, улучшить кровообращение, избавиться от усталости и напряжения. В малых дозах мускатный орех действует как натуральное обезболивающее и тонизирующее средство.

Однако диетолог предостерегает: в большом количестве это пряность может быть опасна для здоровья. Избыточное употребление мускатного ореха приводит к головокружениям, нарушениям работы нервной системы, а в тяжелых случаях даже к летальному исходу.

Поэтому, по словам Марии Ивановой, чтобы извлечь пользу из этого дара природы, достаточно добавлять в пищу не более чайной ложки мускатного ореха в день. Употреблять его каждый день тоже не рекомендуется. Такой регулярности будет достаточно, чтобы повысить тонус и шансы дожить до 100 лет.

Автор: Семен Подгорный