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Этот мясной пирог с необычной подачей просто тает во рту: повар раскрыл секрет приготовления

Этот мясной пирог с необычной подачей просто тает во рту: повар раскрыл секрет приготовления

Этот ароматный мини-пирог из сочного мяса и хрустящего теста просто тает во рту. Повар постарался и придумал необычный рецепт приготовления, который делает блюдо по-настоящему особенным.

Для начинки понадобится говядина (400 г), нарезанная небольшими кусочками. Ее нужно обжарить в масле до золотистой корочки. Затем в сковороду добавляются пассированные лук, сладкий перец и чеснок. Эта ароматная смесь соединяется с томатной пастой (1 ст. л.), сочными помидорами (400 г) и специями. Мясо возвращается обратно в сковороду, и вся начинка тушится около трех часов, чтобы ингредиенты пропитались вкусом друг друга.

Для теста смешиваются мука (200 г), холодная вода (2 ст. л.), масло и желток (1 яйцо). Получившееся эластичное тесто раскатывается в тонкие круглые лепешки.

На каждую лепешку выкладывается порция мясной начинки, сверху накрывается второй корж теста. В верхней корочке прокалываются отверстия для выхода пара. Пироги выпекаются в разогретой духовке около получаса.

Готовые мини-пироги с сочной мясной начинкой и хрустящей корочкой просто тают во рту. Это необычное блюдо точно запомнится всем, кто его попробует.

Изображение от mdjaff на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты
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