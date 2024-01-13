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Выявление рака пищевода займет 10 минут: ученые сделали уникальное открытие

Выявление рака пищевода займет 10 минут: ученые сделали уникальное открытие

В наши дни для того, чтобы определить изменения в слизистой пищевода, указывающие на возможное развитие рака, врачи проводят эндоскопию - процедуру, при которой через рот в пищевод вводится специальный инструмент. Эта процедура довольно неприятна для пациента и занимает много времени. Однако недавнее революционное открытие ученых из Кембриджского университета позволит существенно упростить и ускорить диагностику рака пищевода.

Согласно сообщению «Газета.ru», исследователи разработали инновационную капсулу с губкой внутри. Оболочка капсулы растворяется в организме, высвобождая губку, которую затем можно извлечь наружу за нитку. За 10 минут, в течение которых губка находится внутри пищевода, она абсолютно безболезненно собирает образцы клеток его слизистой.

Процедура диагностики становится намного более комфортной и быстрой по сравнению с традиционной эндоскопией. Ученые планируют провести клинические испытания на 120 тысячах пациентов с предраковыми изменениями пищевода - состоянием, известным как пищевод Барретта. Результаты исследования могут кардинально изменить подходы к ранней диагностике рака пищевода.

Изображение от Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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