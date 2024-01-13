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Год обещает быть «штормовым»: психиатр рассказал об опасных вспышках на Солнце

Год обещает быть «штормовым»: психиатр рассказал об опасных вспышках на Солнце

Прогнозы ученых на 2024 год вызывают тревогу — ожидается, что Солнце вступит в период повышенной активности. Вспышки на его поверхности будут провоцировать магнитные бури каждый месяц, а успокаиваться звезда будет лишь на несколько дней.

Подобные колебания солнечной активности оказывают сильное влияние на людей и могут быть крайне опасны, предупреждают эксперты. Так, ежегодно из-за них происходит порядка 7 000 инсультов и 11 000 инфарктов. Причиной становится сужение сосудов и свёртывание крови.

Врач-психиатр Надежда Соловьева рекомендует в периоды повышенной солнечной активности тщательно следить за самочувствием и обеспечить нормальную работу мозга.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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