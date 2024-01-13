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Рецепт идеальных блинчиков: повар раскрыл секретный ингредиент, который есть у каждого

Рецепт идеальных блинчиков: повар раскрыл секретный ингредиент, который есть у каждого

Блины — любимое лакомство многих. Но чтобы приготовить идеальные блинчики, нужно знать несколько хитростей.

Главный секрет кроется в правильном тесте. Для этого берут кефир или молоко, яйца, сахар, муку и разрыхлитель. Однако есть еще один обязательный ингредиент, который делает тесто особенным. Это кипяток. Добавив немного кипящей воды, можно значительно ускорить реакцию и сделать тесто более вкусным и нежным.

Чтобы блинчики хорошо отлипали от сковороды, в тесто добавляют одну-две столовых ложки масла. Тогда смазывать сковороду перед каждым блинчиком не потребуется.

Кипяток, который есть в каждом доме, — вот тот самый секретный ингредиент, благодаря которому получаются идеальные блины. Этот нехитрый совет помогает сделать тесто воздушным и ароматным.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты
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