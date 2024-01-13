Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Врач-онколог рассказал об опасной пище: это провоцирует рак желудка

Врач-онколог рассказал об опасной пище: это провоцирует рак желудка

Онколог А. Серяков предупредил о вредном воздействии пряностей и острой пищи на организм человека. Как отметил доктор в интервью изданию «Здоровье и жизнь», наиболее подвержены этой проблеме жители азиатских стран, таких как Китай, Таиланд, где принято употреблять большое количество пряной и жгучей пищи.

Подобные блюда способны спровоцировать развитие онкологических заболеваний и язвы желудка, а также другие недуги пищеварительной системы. В состав перца входит вещество капсаицин, вызывающее жжение в животе. Оно может оказывать как противораковое, так и канцерогенное влияние на организм.

Кроме того, повышенный риск возникновения рака желудка наблюдается при чрезмерном употреблении соленой пищи. Медики советуют увеличить в рационе долю овощей и фруктов, уменьшив количество специй и соли.

Вместо жгучих соусов лучше использовать травы и приправы, которые придадут вкусу изысканность, не нанося вреда желудку. Разумное чередование разных блюд и умеренность в еде — залог здорового пищеварения и профилактики онкологических заболеваний.

Изображение от vecstock на Freepik

Выявление рака пищевода займет 10 минут: ученые сделали уникальное открытие

Читайте также:

Выявление рака пищевода займет 10 минут: ученые сделали уникальное открытие
Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok