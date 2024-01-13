Врач-онколог рассказал об опасной пище: это провоцирует рак желудка

Онколог А. Серяков предупредил о вредном воздействии пряностей и острой пищи на организм человека. Как отметил доктор в интервью изданию «Здоровье и жизнь», наиболее подвержены этой проблеме жители азиатских стран, таких как Китай, Таиланд, где принято употреблять большое количество пряной и жгучей пищи.

Подобные блюда способны спровоцировать развитие онкологических заболеваний и язвы желудка, а также другие недуги пищеварительной системы. В состав перца входит вещество капсаицин, вызывающее жжение в животе. Оно может оказывать как противораковое, так и канцерогенное влияние на организм.

Кроме того, повышенный риск возникновения рака желудка наблюдается при чрезмерном употреблении соленой пищи. Медики советуют увеличить в рационе долю овощей и фруктов, уменьшив количество специй и соли.

Вместо жгучих соусов лучше использовать травы и приправы, которые придадут вкусу изысканность, не нанося вреда желудку. Разумное чередование разных блюд и умеренность в еде — залог здорового пищеварения и профилактики онкологических заболеваний.

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Автор: Семен Подгорный