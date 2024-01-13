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Врач рассказал о витамине, который необходимо принимать каждому: дефицит у 99% населения

Врач рассказал о витамине, который необходимо принимать каждому: дефицит у 99% населения

Согласно словам опытного терапевта Анвара Сафарова, подавляющее большинство людей на нашей планете страдает от недостатка витамина D. По его данным, дефицит этого важного вещества наблюдается у 99% населения Земли. При этом многие даже не подозревают о существовании у них проблемы с уровнем витамина D в организме.

Как отмечает доктор, недостаток данного витамина часто приводит к различным заболеваниям, ослаблению иммунитета и повышению риска развития атеросклероза. Кроме того, при дефиците витамина D люди начинают испытывать общую слабость, проблемы с мышцами, нарушения сна, ломкость ногтей и выпадение волос. Также это может негативно сказываться на памяти и вызывать повышенную утомляемость.

Чтобы избежать подобных проблем со здоровьем, врач рекомендует правильно питаться и принимать витамин D. Однако перед началом приема данного витамина он советует проконсультироваться со специалистом, чтобы подобрать оптимальную дозировку и режим. Такой подход поможет восполнить дефицит витамина D и укрепить здоровье.

Изображение от wayhomestudio на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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