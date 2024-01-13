Врач рассказал о полезном напитке из Эфиопии: прибавит годы жизни

Издревле ценимый в Эфиопии напиток — кофе — завоевал популярность по всему земному шару. Его ароматные зерна, добываемые из плодов тропического кофейного дерева, дарят бодрость с утра и улучшают настроение миллионам людей. Однако кофе не просто вкусный напиток — он обладает рядом ценных свойств, полезных для здоровья.

Так, по словам врача-эндокринолога Евгения Белоусова, кофеин стимулирует обмен веществ, что снижает риск ожирения. Правда, при регулярном употреблении этот эффект ослабевает из-за привыкания. Кроме того, умеренные дозы кофе благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Это подтверждает масштабное исследование с участием 83 тысяч добровольцев. Ученые выяснили, что употребление кофе на 20% уменьшает вероятность инсульта. По-видимому, причина кроется в действии антиоксидантов, содержащихся в этом напитке.

Однако с осторожностью относитесь к кофе, если страдаете повышенной нервозностью, язвой желудка или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кофеин может учащать пульс и повышать давление, вызывать раздражение в желудке. Употребляйте этот дар Эфиопии разумно, тогда он принесет только пользу.

Автор: Семен Подгорный