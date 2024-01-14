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«Пуховые» пирожки без дрожжей: известный повар раскрыл секрет приготовления невероятной выпечки

«Пуховые» пирожки без дрожжей: известный повар раскрыл секрет приготовления невероятной выпечки

Приготовление пышных и мягких бездрожжевых пирожков вовсе не сложно. Они всегда пропекаются равномерно и не черствеют.

Для теста кефир лучше заменить комнатной температуры ряженку. К ней добавляются 1 желток, чайная ложка сахара, столовая ложка растительного масла и 0,5 чайной ложки соли. Всё хорошо взбить миксером.

В отдельной миске соединить 350 грамм муки и 40 грамм любого крахмала. Постепенно всыпать эту смесь в жидкую массу, перемешивая. Замесить тесто руками, раскатать и добавить 0,5 чайной ложки соды, еще немного помесить. Важно дать тесту немного отдохнуть.

Разделить тесто на 10 частей, начинить и обжарить с двух сторон на среднем огне в большом количестве растительного масла. Готовую выпечку выложить на бумажные полотенца, чтобы стёк лишний жир.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты
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