Ювелир раскрыл секрет чистки почерневшего серебра за 15 минут: будет сверкать, как в первый день

Серебряные изделия с течением времени теряют свой первоначальный блеск и приобретают тусклый оттенок. Но это легко исправить! Опытный ювелир поделился простым способом, как за 15 минут вернуть серебру прежний сияющий вид.

Для начала возьмите небольшую емкость, выложите ее фольгой и положите туда ваши почерневшие украшения. Затем добавьте 2 ст. л. пищевой соды. В отдельной емкости растворите в кипятке 2 ст. л. соли. Полученный раствор аккуратно вылейте в емкость с украшениями и содой. Не пугайтесь, если начнется реакция — это нормально.

Спустя десять минут достаньте изделия из раствора и тщательно промойте их водой с добавлением жидкости для мытья посуды. Затем переложите их в стакан, предварительно налив туда 50 мл водки. Через пять минут извлеките украшения и еще раз прополощите под чистой водой. Результат превзойдет ожидания — ваши изделия вновь заблестят как новые!

Это простой и эффективный способ вернуть серебряным украшениям их естественное сияние всего за 15 минут. Примените эти советы опытного ювелира, и ваши любимые изделия будут радовать вас своим блеском еще долгое время!

Автор: Семен Подгорный