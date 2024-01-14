Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Диетолог назвала продукты, которые помогут выглядеть моложе: лишние годы уйдут моментально

Диетолог назвала продукты, которые помогут выглядеть моложе: лишние годы уйдут моментально

Старение - естественный процесс, который невозможно победить. Но поддерживать организм в тонусе вполне реально.

Диетологи рекомендуют употреблять в пищу как можно больше ягод. Они полезны благодаря высокому содержанию антиоксидантов, которые замедляют процессы старения. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, поддерживают сияние кожи и молодость, а также благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Авокадо и зелень обеспечивают организм витаминами, которые придают коже гладкость и защищают ее от повреждений.

В борьбе с негативным воздействием ультрафиолета помогут темный шоколад, улучшающий кровообращение, йогурт, способствующий усвоению пищи и стабилизирующий микрофлору кишечника, и зеленый чай с его мощным противовоспалительным эффектом.

Также важно включить в рацион орехи - они препятствуют развитию многих возрастных заболеваний. А зелень и авокадо, богатые витаминами, защищают кожу от повреждений и придают ей гладкость.

Правильное питание способно замедлить процессы старения и сохранить организм в тонусе. Включение в рацион полезных продуктов - отличный способ выглядеть моложе своих лет.

Изображение от cookie_studio на Freepik

Врач рассказал, какие препараты могут спровоцировать шум в ушах и инсульт: они есть в каждой аптечке

Читайте также:

Врач рассказал, какие препараты могут спровоцировать шум в ушах и инсульт: они есть в каждой аптечке
Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok