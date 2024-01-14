Диетолог назвала продукты, которые помогут выглядеть моложе: лишние годы уйдут моментально

Старение - естественный процесс, который невозможно победить. Но поддерживать организм в тонусе вполне реально.

Диетологи рекомендуют употреблять в пищу как можно больше ягод. Они полезны благодаря высокому содержанию антиоксидантов, которые замедляют процессы старения. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, поддерживают сияние кожи и молодость, а также благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Авокадо и зелень обеспечивают организм витаминами, которые придают коже гладкость и защищают ее от повреждений.

В борьбе с негативным воздействием ультрафиолета помогут темный шоколад, улучшающий кровообращение, йогурт, способствующий усвоению пищи и стабилизирующий микрофлору кишечника, и зеленый чай с его мощным противовоспалительным эффектом.

Также важно включить в рацион орехи - они препятствуют развитию многих возрастных заболеваний. А зелень и авокадо, богатые витаминами, защищают кожу от повреждений и придают ей гладкость.

Правильное питание способно замедлить процессы старения и сохранить организм в тонусе. Включение в рацион полезных продуктов - отличный способ выглядеть моложе своих лет.

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Автор: Семен Подгорный