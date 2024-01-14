Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Малина станет сладкой, как мёд: эксперт рассказал о продукте из кухни для подкормки кустов

Малина станет сладкой, как мёд: эксперт рассказал о продукте из кухни для подкормки кустов

Многие садоводы мечтают вырастить в своем саду сочную, сладкую малину, которая станет настоящим украшением. Однако не всегда получается добиться идеального вкуса ягод. Однако есть простой способ сделать малину еще слаще, не прибегая к использованию специальных удобрений.

Секрет кроется в картофельных очистках. Этот необычный метод подкормки малины может стать настоящим открытием для многих садоводов. Ведь картофельные очистки содержат органические кислоты, крахмал, витамин С, фосфор, калий и фтор — все важные элементы, необходимые малине.

Чтобы повысить содержание сахара в малине, можно приготовить настой из картофельных очисток. Процесс прост: залейте очистки горячей водой в соотношении 1 к 3, дайте настою остыть и процедите. Затем используйте полученную жидкость для полива — 1 литр на молодой куст и 2-3 литра на взрослые растения. Рекомендуется поливать раз в неделю.

В результате такой подкормки вы получите не только сладкие ягоды, но и более обильный урожай. Этот простой и доступный метод может стать настоящим открытием для всех любителей малины, мечтающих о максимальном удовольствии от своего урожая.

Цветовод дала 5 советов, как вырастить гиганта из замиокулькаса: зацветет даже лысый

Читайте также:

Цветовод дала 5 советов, как вырастить гиганта из замиокулькаса: зацветет даже лысый
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok