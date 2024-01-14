Малина станет сладкой, как мёд: эксперт рассказал о продукте из кухни для подкормки кустов

Многие садоводы мечтают вырастить в своем саду сочную, сладкую малину, которая станет настоящим украшением. Однако не всегда получается добиться идеального вкуса ягод. Однако есть простой способ сделать малину еще слаще, не прибегая к использованию специальных удобрений.

Секрет кроется в картофельных очистках. Этот необычный метод подкормки малины может стать настоящим открытием для многих садоводов. Ведь картофельные очистки содержат органические кислоты, крахмал, витамин С, фосфор, калий и фтор — все важные элементы, необходимые малине.

Чтобы повысить содержание сахара в малине, можно приготовить настой из картофельных очисток. Процесс прост: залейте очистки горячей водой в соотношении 1 к 3, дайте настою остыть и процедите. Затем используйте полученную жидкость для полива — 1 литр на молодой куст и 2-3 литра на взрослые растения. Рекомендуется поливать раз в неделю.

В результате такой подкормки вы получите не только сладкие ягоды, но и более обильный урожай. Этот простой и доступный метод может стать настоящим открытием для всех любителей малины, мечтающих о максимальном удовольствии от своего урожая.

Автор: Семен Подгорный