Известный врач рассказал о настойке для здоровья: лучше многих лекарств и помогает при множестве болезней

Известный врач-терапевт Иван Смирнов в одном из своих последних интервью поделился мнением о целебных свойствах традиционной настойки пиона, которая, по его словам, часто оказывается даже более действенным средством, нежели некоторые современные лекарственные препараты.

Специалист отмечает, что это растение обладает широким спектром полезных качеств, помогающих при многих недугах. По его словам, данная настойка смягчает нервную систему, избавляет от бессонницы, имеет спазмолитическое и противосудорожное влияние. Кроме того, по мнению опытного врача, она способна эффективно лечить целый ряд заболеваний.

Результаты исследований показывают, что настойка пиона может хорошо снижать повышенное кровяное давление при гипертонии. Некоторым пациентам даже удавалось полностью отказаться от приёма многочисленных таблеток для давления благодаря применению этого природного средства.

Также данная настойка облегчает состояние при вегетососудистой дистонии, уменьшает влечение к алкоголю при алкоголизме, помогает бороться с неврастенией, фобиями, тревожными расстройствами и паническими атаками. Она положительно влияет на женщин в период менопаузы и предменструальный синдром, а также может облегчать мигрень.

Подчёркивается, что настойка пиона является доступным и результативным лекарством, которое стоит совсем недорого. Доктор Смирнов советует приобретать препарат в аптеке и напоминает о важности консультации врача перед началом лечения.

Взрослым он рекомендует принимать от 20-30 до 40 капель настойки 3 раза в день за 10-15 минут до еды. Курс лечения настойкой пиона длится 25-30 дней, первые результаты проявляются после 7-10 дней. У этого средства есть противопоказания, поэтому его нельзя принимать беременным и кормящим женщинам, при аллергии на компоненты, тяжёлых заболеваниях печени и почек, низком давлении, различных травмах и других недугах.

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Автор: Семен Подгорный