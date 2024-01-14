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Повар рассказал рецепт вкуснейшего теста для пельменей: тонко раскатывается и не лопается при варке

Повар рассказал рецепт вкуснейшего теста для пельменей: тонко раскатывается и не лопается при варке

Пельмени - любимое блюдо многих россиян. Их вкус зависит не только от начинки, но и от качества теста. Сегодня я хочу поделиться рецептом идеального теста для пельменей, которое не подведет даже самую требовательную хозяйку.

Для начала возьмите 500 граммов муки и просейте ее в миску. Добавьте чайную ложку соли и тщательно перемешайте. Затем нужно ввести в тесто 50 грамм сметаны любой жирности и столько же растопленного сливочного масла. Разотрите все ингредиенты в крошку.

Теперь пришло время для главного ингредиента - крутого кипятка. Влейте в миску 200 миллилитров и быстро перемешайте тесто вилкой. Когда оно немного остынет, продолжайте замешивать уже руками на столе. Через 5 минут тесто будет готово.

Разделите тесто на части и дайте отдохнуть под пленкой минут 5 перед раскаткой. Раскатывать тесто очень легко - оно эластичное и не прилипает к столу. Вырезайте кружочки для пельменей и можно приступать к формовке.

Вот и весь секрет идеального теста! Оно не развалится при варке, а пельмени получатся вкусными и сытными. Попробуйте, и вы тоже оцените это простое и удобное в приготовлении тесто!

Как в элитном ресторане: повар рассказал 4 простых правила варки пельменей

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Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты
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