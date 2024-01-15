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Эксперт назвал 2 идеальных сорта помидоров для дачников: семена раскупают уже зимой

Эксперт назвал 2 идеальных сорта помидоров для дачников: семена раскупают уже зимой

Хотя кажется, что зима не самое подходящее время для покупки семян помидоров, на самом деле многие опытные огородники именно сейчас активно скупают семена, чтобы обеспечить себе будущий богатый урожай. Некоторые популярные сорта расходятся настолько быстро, что дожидаться весны для их приобретения может быть уже поздно.

Каждый дачник, конечно, мечтает о роскошном урожае крупных и сочных помидоров уже в начале лета. И правильный выбор сортов играет здесь ключевую роль. Давайте рассмотрим два идеальных сорта, пользующихся огромным спросом среди огородников.

Во-первых, это знаменитый сорт «Северное сияние». Его помидоры не только обладают изысканным вкусом, но и впечатляют своими размерами — вес каждого может достигать 800 грамм! Они отличаются сочностью, мясистостью, ароматом — идеальны для салатов и блюд, где не требуется долгая термическая обработка. С одного куста этих томатов можно собрать до 10 кг урожая за сезон.

Еще один хит продаж — сорт «Микадо розовый». Его помидоры весят около 600 грамм каждый, а с куста можно получить примерно 5 кг. При правильном уходе урожайность может быть еще выше. Эти розоватые томаты также обладают насыщенным вкусом и неповторимым ароматом.

Итак, выбирая такие сорта и закупая семена заранее, вы гарантируете себе впечатляющий урожай в следующем сезоне. А долгие зимние вечера можно с пользой провести за планированием грядущего «томатного» изобилия и мечтами о сочных помидорах со своего огорода!

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Автор: Семен Подгорный
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