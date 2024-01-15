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Эксперт назвал лучшие сорта моркови: дачники скупают уже зимой, их потом не найти

Эксперт назвал лучшие сорта моркови: дачники скупают уже зимой, их потом не найти

Выращивание моркови — увлекательное хобби для многих садоводов и дачников. Чтобы получить богатый урожай сладких и сочных корнеплодов, очень важно правильно подобрать сорта, подходящие для вашего региона.

По мнению экспертов в области овощеводства, в числе лучших сортов моркови для выращивания в открытом грунте можно выделить два особенно популярных варианта — Нандрин F1 и Забава F1. Оба этих сорта отличаются рядом ценных качеств.

Нандрин F1 славится своими крупными и сочными корнеплодами, которые могут достигать 18 см в длину и 200 грамм в весе. У этого сорта ярко выраженный красноватый оттенок мякоти, очень сладкий вкус и отличная сочность. Кроме того, Нандрин F1 обладает повышенной устойчивостью к болезням и долго сохраняет свою свежесть при правильном хранении.

Еще один популярный выбор — сорт Забава F1. Его основные достоинства — это рекордная раннеспелость и возможность получения крупных корнеплодов длиной 20-25 см. У Забавы F1 яркая окраска мякоти, превосходный вкус и хорошая сочность, благодаря чему ее с удовольствием употребляют в свежем виде. При этом Забава F1 практически не дает трещин при хранении, хотя и не отличается длительными сроками лежкости по сравнению с некоторыми другими сортами.

Изображение от Dragana_Gordic на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
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