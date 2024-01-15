Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Проверьте здоровье сердца за минуту: простой домашний тест от кардиохирурга

Проверьте здоровье сердца за минуту: простой домашний тест от кардиохирурга

Забота о здоровье сердца - залог долголетия. Вовремя заметив проблемы, можно предотвратить серьезные заболевания.

Известный ученый Николай Амосов предложил простой способ быстрой проверки работы сердца в домашних условиях, не прибегая к визиту к врачу. Для этого достаточно подняться по лестнице на четвертый этаж любого здания и замерить пульс сразу после подъема.

Если пульс не превышает 100 ударов в минуту - сердце в полном порядке. От 100 до 120 ударов требует внимания, так как может указывать на возможные проблемы. Пульс в диапазоне 120-140 - серьезный повод обратиться к врачу. А если пульс выше 140, одышка не проходит - следует немедленно вызвать скорую помощь.

Этот простой тест позволяет без сложных анализов и дорогостоящего оборудования за минуту оценить состояние сердечно-сосудистой системы. Регулярно проводя его, можно вовремя заметить тревожные симптомы и предотвратить развитие опасных заболеваний. Забота о здоровье сердца - ключ к долгой и активной жизни.

Изображение от Freepik

Известный врач рассказал о настойке для здоровья: лучше многих лекарств и помогает при множестве болезней

Читайте также:

Известный врач рассказал о настойке для здоровья: лучше многих лекарств и помогает при множестве болезней
Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok