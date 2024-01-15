Проверьте здоровье сердца за минуту: простой домашний тест от кардиохирурга

Забота о здоровье сердца - залог долголетия. Вовремя заметив проблемы, можно предотвратить серьезные заболевания.

Известный ученый Николай Амосов предложил простой способ быстрой проверки работы сердца в домашних условиях, не прибегая к визиту к врачу. Для этого достаточно подняться по лестнице на четвертый этаж любого здания и замерить пульс сразу после подъема.

Если пульс не превышает 100 ударов в минуту - сердце в полном порядке. От 100 до 120 ударов требует внимания, так как может указывать на возможные проблемы. Пульс в диапазоне 120-140 - серьезный повод обратиться к врачу. А если пульс выше 140, одышка не проходит - следует немедленно вызвать скорую помощь.

Этот простой тест позволяет без сложных анализов и дорогостоящего оборудования за минуту оценить состояние сердечно-сосудистой системы. Регулярно проводя его, можно вовремя заметить тревожные симптомы и предотвратить развитие опасных заболеваний. Забота о здоровье сердца - ключ к долгой и активной жизни.

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Автор: Семен Подгорный