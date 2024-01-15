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Безумно вкусные котлеты без грамма мяса: один секретный ингредиент раскроет весь вкус

Безумно вкусные котлеты без грамма мяса: один секретный ингредиент раскроет весь вкус

Если вы стремитесь разнообразить свое меню или временно отказаться от мяса, мы подскажем вам рецепт аппетитных вегетарианских котлет из того, что обычно есть в холодильнике.

Для приготовления потребуются:

- 300 г творога
- 4 куриных яйца
- 200 г овсяных отрубей или обычной овсянки
- зелень (лук, петрушка или другая зелень на ваш вкус)

Нарежьте мелко выбранную зелень и смешайте с овсянкой и творогом. Тщательно перемешайте получившуюся массу, добавьте яйца, соль и специи по вкусу. Оставьте смесь в холодильнике на час.

Затем сформируйте из получившейся массы котлетки и обжарьте их на разогретой сковороде до золотистой корочки. Для хрустящей панировки можно обвалять котлеты в сухарях перед жаркой.

Подавайте ароматные котлеты без мяса с любыми гарнирами, особенно хорошо они сочетаются с овощами. Это отличный ужин для тех, кто хочет привести организм в порядок после праздников.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты
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