Безумно вкусные котлеты без грамма мяса: один секретный ингредиент раскроет весь вкус

Если вы стремитесь разнообразить свое меню или временно отказаться от мяса, мы подскажем вам рецепт аппетитных вегетарианских котлет из того, что обычно есть в холодильнике.

Для приготовления потребуются:

- 300 г творога

- 4 куриных яйца

- 200 г овсяных отрубей или обычной овсянки

- зелень (лук, петрушка или другая зелень на ваш вкус)

Нарежьте мелко выбранную зелень и смешайте с овсянкой и творогом. Тщательно перемешайте получившуюся массу, добавьте яйца, соль и специи по вкусу. Оставьте смесь в холодильнике на час.

Затем сформируйте из получившейся массы котлетки и обжарьте их на разогретой сковороде до золотистой корочки. Для хрустящей панировки можно обвалять котлеты в сухарях перед жаркой.

Подавайте ароматные котлеты без мяса с любыми гарнирами, особенно хорошо они сочетаются с овощами. Это отличный ужин для тех, кто хочет привести организм в порядок после праздников.

Автор: Семен Подгорный