Врач рассказал, как нельзя пить воду: эти ошибки совершает каждый

Вода - это живительная влага, без которой невозможно представить нашу жизнь. Однако далеко не все знают, как правильно употреблять этот ценнейший дар природы. Российский врач-диетолог Олег Абакумов делится советами, которые помогут изменить отношение к потреблению воды и сделать его более осознанным и полезным для здоровья.

Во-первых, эксперт опровергает распространенное заблуждение о якобы универсальной норме в 2 литра воды в день. Количество потребляемой жидкости должно строго соответствовать индивидуальным потребностям конкретного организма, зависеть от образа жизни, климатических условий и состояния здоровья человека. Особенно осторожными с объемом потребляемой воды должны быть люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами почек и повышенным давлением - для них избыток жидкости может иметь негативные последствия.

Другое распространенное заблуждение касается повторного использования одноразовых пластиковых бутылок. По словам диетолога, такие емкости не предназначены для многократного наполнения, так как способны выделять вредные химические вещества, изменять качественный состав воды, а также становиться источником размножения бактерий. Вместо одноразовых контейнеров эксперт советует использовать многоразовые бутылки из безопасных для здоровья материалов.

Автор: Семен Подгорный