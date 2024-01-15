Срочно проверяйте свои кошельки: эти монеты могут стоить целое состояние

Среди обычных денег, которые мы носим с собой каждый день, встречаются настоящие раритеты, известные коллекционерам-нумизматам. Эти невзрачные на вид металлические кружки при благоприятном стечении обстоятельств могут принести вам приличную прибыль.

Одним из самых дорогих экземпляров является пятикопеечная монета 1999 года. Ее чеканка носила опытный характер и была прекращена сразу после отказа Центробанка от выпуска данного номинала. Сегодня эта редкая монета оценивается коллекционерами в 100 тысяч рублей.

Не менее интересны 5 копеек 2002 и 2003 годов без монограммы монетного двора. Их стоимость достигает 3 и 10 тысяч рублей соответственно.

Легендарный статус имеет и 50 копеек 2001 года из немагнитной латуни. Хотя изначально ее не планировали выпускать в широкий оборот, сегодня за этот раритет просят от 100 до 250 тысяч рублей.

Если в вашем кошельке завалялась рублевая монета 1997 или 1998 года с широким кантом - это настоящая удача. Подобные экземпляры продаются за несколько тысяч рублей.

Высокую ценность имеют также монеты в 1, 2 и 5 рублей 2003 года питерского чекана. Коллекционеры готовы платить за каждую из них до 20 тысяч.

И наконец, настоящим сокровищем считаются 5 рублей 1999 года, которые можно продать за четверть миллиона рублей.

Особо ценятся монеты с различными дефектами: чем серьезнее брак, тем дороже раритет. Так что внимательно осматривайте свои старые металлические монеты - среди них может оказаться настоящий клад. Небрежно сунутая в кошелек невзрачная копейка при благоприятном стечении обстоятельств способна принести вам состояние.

Изображение от Racool_studio на Freepik

Автор: Семен Подгорный