Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Срочно проверяйте свои кошельки: эти монеты могут стоить целое состояние

Срочно проверяйте свои кошельки: эти монеты могут стоить целое состояние

Среди обычных денег, которые мы носим с собой каждый день, встречаются настоящие раритеты, известные коллекционерам-нумизматам. Эти невзрачные на вид металлические кружки при благоприятном стечении обстоятельств могут принести вам приличную прибыль.

Одним из самых дорогих экземпляров является пятикопеечная монета 1999 года. Ее чеканка носила опытный характер и была прекращена сразу после отказа Центробанка от выпуска данного номинала. Сегодня эта редкая монета оценивается коллекционерами в 100 тысяч рублей.

Не менее интересны 5 копеек 2002 и 2003 годов без монограммы монетного двора. Их стоимость достигает 3 и 10 тысяч рублей соответственно.

Легендарный статус имеет и 50 копеек 2001 года из немагнитной латуни. Хотя изначально ее не планировали выпускать в широкий оборот, сегодня за этот раритет просят от 100 до 250 тысяч рублей.

Если в вашем кошельке завалялась рублевая монета 1997 или 1998 года с широким кантом - это настоящая удача. Подобные экземпляры продаются за несколько тысяч рублей.

Высокую ценность имеют также монеты в 1, 2 и 5 рублей 2003 года питерского чекана. Коллекционеры готовы платить за каждую из них до 20 тысяч.

И наконец, настоящим сокровищем считаются 5 рублей 1999 года, которые можно продать за четверть миллиона рублей.

Особо ценятся монеты с различными дефектами: чем серьезнее брак, тем дороже раритет. Так что внимательно осматривайте свои старые металлические монеты - среди них может оказаться настоящий клад. Небрежно сунутая в кошелек невзрачная копейка при благоприятном стечении обстоятельств способна принести вам состояние.

Изображение от Racool_studio на Freepik

Подписано распоряжение: россиянам положена выплата в 30 тысяч рублей

Читайте также:

Подписано распоряжение: россиянам положена выплата в 30 тысяч рублей
Автор: Семен Подгорный
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok