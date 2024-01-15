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Ученые рассказали невероятное: этот тип освещения приводит к раку

Ученые рассказали невероятное: этот тип освещения приводит к раку

Новое исследование, проведенное учеными из престижного Йельского онкоцентра в США, показало тревожные результаты - определенные типы искусственного освещения в ночное время могут существенно повышать риск развития онкологических заболеваний у людей.

Эксперименты доктора Йонга Чжу и его коллег продемонстрировали, что яркий и синий свет, испускаемый различными источниками в темное время суток, способен подавлять выработку мелатонина - гормона, отвечающего за регуляцию сна и имеющего важнейшее значение в борьбе с опухолевыми клетками. Снижение уровня этого вещества в организме может приводить к неконтролируемому росту агрессивных злокачественных образований.

По словам доктора Чжу, в отличие от тусклого света ночников или фонарей за окном, яркий и синеватый свет компьютерных мониторов, смартфонов и современных LED ламп оказывает особенно негативное влияние. Люди, вынужденные работать по ночам в условиях такого интенсивного освещения - например, офисные сотрудники, трудящиеся в ночную смену или удаленно из дома, подвергают свой организм серьезному риску развития онкологических заболеваний.

Полученные данные ставят под вопрос безопасность многих современных источников света, активно используемых в быту и на производстве. Ученые призывают с осторожностью относиться к искусственному освещению в ночные часы и по возможности ограничивать контакт с интенсивным синим светом, чтобы не навредить здоровью. Дальнейшие исследования помогут лучше понять риски и разработать рекомендации по снижению опасности развития онкологических заболеваний, связанных с нарушением выработки мелатонина.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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