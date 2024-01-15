Понравится каждому: сытный сэндвич на завтрак из того, что всегда есть в холодильнике

Утро - лучшее время для вкусного и питательного завтрака, который придаст сил на весь день. Идеальным решением станет аппетитный сэндвич "Монте-Кристо". Его можно с легкостью приготовить из продуктов, которые обычно есть в холодильнике у каждого.

Рецепт этого сытного бутерброда очень прост, а готовится он всего за 15-20 минут. Вам потребуются:

- 4 ломтика мягкого хлеба

- 4 ломтика ветчины

- 2 ломтика сыра

- 1 яйцо

- 2 чайные ложки молока

- 2 чайные ложки майонеза

- 2 чайные ложки горчицы

- соль по вкусу

Чтобы приготовить эти аппетитные сэндвичи, сначала намажьте каждый ломтик хлеба майонезом с горчицей. Затем положите на каждый ломтик ветчину и сыр. Сверху поместите еще один ломтик хлеба. В отдельной миске приготовьте смесь из яйца, молока и соли. Окуните сэндвичи в эту смесь, дайте немного пропитаться. После этого обжарьте бутерброды на сковороде до золотистой корочки.

Такие сытные и вкусные сэндвичи "Монте-Кристо" станут отличным вариантом для питательного завтрака. Они обязательно понравятся всем членам семьи и зарядят энергией на весь день! Приятного аппетита!

Автор: Семен Подгорный