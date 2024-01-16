Эксперт рекомендует 3 лучшие подкормки: горсть прямо в лунку и помидоры удивят урожаем
Как добиться обильного урожая вкусных помидоров? Этот вопрос волнует многих садоводов. И вот ответ от опытного агронома Анастасии Коврижных — используйте необычные органические подкормки прямо в посадочную яму.
Один из секретов — банановая кожура. Ее перемалывают в порошок и добавляют горсть в яму при посадке рассады. Это природное удобрение стимулирует рост и плодоношение.
Еще одна рекомендация — костная мука. Три столовые ложки этого ценного удобрения также кладут в посадочную яму. Можно использовать и рыбную муку — эффект будет таким же хорошим.
Интересный совет — закапывать в землю пищевые отходы, особенно рыбные. Этот нестандартный прием удобрения удивит результатом — помидоры будут сочными и сладкими.
Таким образом, используя оригинальные способы подкормки от агронома Коврижных, можно вырастить великолепный урожай вкуснейших помидоров и порадовать свою семью. Стоит попробовать!
Автор: Семен Подгорный
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