Эксперт рекомендует 3 лучшие подкормки: горсть прямо в лунку и помидоры удивят урожаем

Как добиться обильного урожая вкусных помидоров? Этот вопрос волнует многих садоводов. И вот ответ от опытного агронома Анастасии Коврижных — используйте необычные органические подкормки прямо в посадочную яму.

Один из секретов — банановая кожура. Ее перемалывают в порошок и добавляют горсть в яму при посадке рассады. Это природное удобрение стимулирует рост и плодоношение.

Еще одна рекомендация — костная мука. Три столовые ложки этого ценного удобрения также кладут в посадочную яму. Можно использовать и рыбную муку — эффект будет таким же хорошим.

Интересный совет — закапывать в землю пищевые отходы, особенно рыбные. Этот нестандартный прием удобрения удивит результатом — помидоры будут сочными и сладкими.

Таким образом, используя оригинальные способы подкормки от агронома Коврижных, можно вырастить великолепный урожай вкуснейших помидоров и порадовать свою семью. Стоит попробовать!

Автор: Семен Подгорный