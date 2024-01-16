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Врач назвал продукт, который защитит сердце и очистит кишечник: можно есть даже на диете

Врач назвал продукт, который защитит сердце и очистит кишечник: можно есть даже на диете

Врач-диетолог Елизавета Дзантиева рассказала о пользе редкого в наших краях фрукта — инжира. По ее словам, этот экзотический плод содержит уникальный комплекс полезных веществ, которые благотворно влияют на здоровье.

Во-первых, в инжире много калия, натрия и фитохимических соединений. Их сочетание способствует очищению кишечника и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, инжир богат витаминами группы B и антиоксидантами. Это делает его прекрасным источником питательных веществ для поддержания общего здоровья организма.

Во-вторых, как подчеркнула диетолог, кожура инжира обладает выраженным антисептическим действием. Поэтому употребление фрукта вместе с кожурой только усиливает его полезные свойства.

В-третьих, инжир отличается низкой калорийностью. Это позволяет включать его в рацион даже тем, кто придерживается диеты по медицинским показаниям или для снижения веса. При этом инжир богат клетчаткой, которая стимулирует работу кишечника и способствует выведению токсинов.

Наконец, инжир является отличным источником кальция, необходимого для здоровья костей и зубов. А ферменты, содержащиеся в нем, ускоряют восстановление организма после различных отравлений и воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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