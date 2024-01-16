Ученые назвали причину хронической усталости: проблема в одном витамине

Постоянное чувство усталости и подавленное настроение могут быть вызваны не только повседневным стрессом, но и дефицитом жизненно важных питательных веществ в организме. Как показывают исследования, недостаток витамина D, особенно у пожилых людей, является распространенной причиной хронической усталости.

Витамин D играет ключевую роль в синтезе «гормонов радости», таких как серотонин и дофамин, которые отвечают за регуляцию настроения и эмоций. Когда в организме снижен уровень этих гормонов, человек может ощущать постоянную усталость, раздражительность и эмоциональный дискомфорт.

Как известно, основным источником витамина D являются солнечные лучи. Зимой, когда солнце появляется нечасто, многие испытывают его нехватку. В такие периоды рекомендуется дополнительный прием витамина D в виде капель или таблеток. Однако перед началом приёма любых витаминных комплексов важно проконсультироваться с врачом, чтобы подобрать оптимальную дозировку и избежать передозировки.

Обеспечивая организм достаточным количеством «солнечного» витамина, можно эффективно бороться с хронической усталостью и улучшить общее самочувствие.

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Автор: Семен Подгорный