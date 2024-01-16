Такую курочку подают только в дорогих ресторанах: известный повар раскрыл секрет особого маринада

Куриная грудка часто считается диетическим продуктом, однако без правильной обработки это мясо может получиться сухим и невкусным из-за низкого содержания жиров. Но опытные повара знают секрет, как превратить скромную курицу в изысканное блюдо ресторанного уровня.

Все начинается с правильной подготовки мяса. Обязательно нужно снять кожицу с филе и сделать несколько глубоких надрезов крест-накрест для лучшего проникновения специй. Затем филе опускают в рассол из 2 столовых ложек соли на литр воды и выдерживают в нем около часа. После этого мясо необходимо достать из рассола и тщательно обсушить, чтобы специи ложились равномерным слоем.

Дальше готовится ароматный маринад, который станет залогом сочности блюда. В него входит 2 столовые ложки растительного масла, столько же соевого соуса для пикантности и два измельченных зубчика чеснока. Этим маринадом щедро смазывают куриное филе, уделяя особое внимание надрезам. Так специи глубоко проникают в мясо, придавая ему изысканный вкус.

После маринования филе отправляется в разогретую до 180 градусов духовку, где запекается ровно 40 минут до золотистой корочки. Когда до готовности остается 10 минут, сверху посыпают тертым сыром - так блюдо приобретает ароматную корочку.

Подавать такое сочное филе можно с разнообразными гарнирами на любой вкус - овощами, картофелем, рисом или макаронами. Совсем скоро это блюдо станет любимым в вашем доме и порадует всех членов семьи. Вот увидите, обычная куриная грудка превратится в настоящий деликатес!

Автор: Семен Подгорный