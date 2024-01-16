Врачи рассказали невероятное: эти три дешевых продукта точно спасут от инсульта и инфаркта

Здоровье сердца и сосудов - залог долголетия. К сожалению, инфаркт и инсульт являются распространенными причинами преждевременной смерти в нашей стране. Однако есть простые способы укрепить сердце и избежать этих опасных недугов. Российские врачи рекомендуют три доступных продукта, которые помогут защитить организм.

Во-первых, это ячмень. Эта древняя злаковая культура традиционно используется для приготовления хлеба, каш и напитков. Ячмень богат питательными веществами, необходимыми сердцу. Клетчатка снижает уровень холестерина, селен улучшает обмен веществ, а бета-глюкан стимулирует рост новых кровеносных сосудов. Особенно полезен ячменный квас, который содержит все эти компоненты.

Еще один продукт, укрепляющий сосуды - красный стручковый перец. Исследования показали, что регулярное употребление перца делает стенки сосудов более эластичными и устойчивыми к разрывам. Это снижает риск кровоизлияний и тромбозов.

Наконец, скумбрия. Эта рыба богата полиненасыщенными жирными омега-3 кислотами. Они препятствуют развитию атеросклероза - основной причины инфарктов и инсультов.

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Автор: Семен Подгорный