Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Врачи рассказали невероятное: эти три дешевых продукта точно спасут от инсульта и инфаркта

Врачи рассказали невероятное: эти три дешевых продукта точно спасут от инсульта и инфаркта

Здоровье сердца и сосудов - залог долголетия. К сожалению, инфаркт и инсульт являются распространенными причинами преждевременной смерти в нашей стране. Однако есть простые способы укрепить сердце и избежать этих опасных недугов. Российские врачи рекомендуют три доступных продукта, которые помогут защитить организм.

Во-первых, это ячмень. Эта древняя злаковая культура традиционно используется для приготовления хлеба, каш и напитков. Ячмень богат питательными веществами, необходимыми сердцу. Клетчатка снижает уровень холестерина, селен улучшает обмен веществ, а бета-глюкан стимулирует рост новых кровеносных сосудов. Особенно полезен ячменный квас, который содержит все эти компоненты.

Еще один продукт, укрепляющий сосуды - красный стручковый перец. Исследования показали, что регулярное употребление перца делает стенки сосудов более эластичными и устойчивыми к разрывам. Это снижает риск кровоизлияний и тромбозов.

Наконец, скумбрия. Эта рыба богата полиненасыщенными жирными омега-3 кислотами. Они препятствуют развитию атеросклероза - основной причины инфарктов и инсультов.

Изображение от Freepik

Это прорыв в медицине: ученые изобрели напиток, который убивает раковые клетки

Читайте также:

Это прорыв в медицине: ученые изобрели напиток, который убивает раковые клетки
Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok