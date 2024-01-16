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Повар рассказал рецепт вкуснейшего «умного» пирожного: тает во рту за секунды

Повар рассказал рецепт вкуснейшего «умного» пирожного: тает во рту за секунды

Кулинарное искусство изобилует изысканными десертами, требующими сложной обработки ингредиентов и кропотливой работы. Но иногда хочется чего-то простого и быстрого, но при этом необычного и вкусного. Именно таким рецептом поделился известный шеф-повар. Его «умное» пирожное поражает воображение нестандартной текстурой и игрой разнообразных вкусовых оттенков.

Для начала давайте рассмотрим, из чего состоит это лакомство. В списке ингредиентов нет ничего экзотического:

— жирное молоко (1 литр);

— куриные яйца (6 шт);

— сливочное масло (250 гр);

— мука (250 гр);

— сахар (300 гр);

— ванилин (1 пакетик);

— щепотка соли.

Из этих простых компонентов рождается настоящее чудо кулинарии. Как именно? Для начала взбиваем желтки с сахаром и ванилью, получая пышную массу. Затем вводим растопленное масло и молоко. Поэтапно всыпаем муку, тщательно перемешивая. Получаем однородное жидкое тесто, по консистенции напоминающее сметану. Выливаем его в смазанную маслом форму и отправляем в разогретую духовку.

После часа выпекания и полного остывания нарезаем пирожное. И вот оно — чудо! На срезе видны разделенные на слои ингредиенты. Каждый слой обладает своим вкусом и текстурой — тающим, кремовым, рассыпчатым. Эти нюансы сочетаются в единую гармонию, дарящие истинное наслаждение.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты
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