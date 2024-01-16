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Врачи назвали самую опасную позу для сна: ни в коем случае не спите так

Врачи назвали самую опасную позу для сна: ни в коем случае не спите так

Новые исследования в области сна и сновидений проливают свет на то, как поза во время сна влияет на наше самочувствие. Данная тема вызывает большой интерес, ведь качественный сон крайне важен для здоровья.

Ученые единодушно утверждают, что спать на левом боку может быть крайне опасно и вредно для здоровья. Длительные наблюдения и эксперименты показали, что люди, предпочитающие эту позу во время сна, гораздо чаще страдают от ночных кошмаров. Кроме того, в таком положении сердце вынуждено работать с большей нагрузкой, что со временем негативно сказывается на его функционировании.

Согласно статистике, приведенной в авторитетном научном журнале Sleep and Hypnosis, 41% людей, спящих на левом боку, регулярно видят кошмарные сны. В то же время среди тех, кто предпочитает правый бок, этот показатель составляет лишь 15%. Такие данные наглядно демонстрируют взаимосвязь между положением тела во время сна и характером сновидений.

В чем же причина столь негативного влияния сна на левом боку? Ответ кроется в особенностях анатомии человека. Расположение сердца в левой части грудной клетки обуславливает его повышенную нагрузку в данной позе. Кроме того, ученые полагают, что сон на левом боку усиливает реакцию сердечно-сосудистой системы на стресс, возникающий во время кошмаров.

Конечно, окончательные выводы можно будет сделать только после дополнительных исследований, однако уже сейчас стоит прислушаться к рекомендациям ученых и по возможности избегать сна на левом боку.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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