Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Врач назвала напиток, защищающий от сахарного диабета и рака: но не больше 3 чашек в день

Врач назвала напиток, защищающий от сахарного диабета и рака: но не больше 3 чашек в день

Врачи давно знают о пользе зеленого чая, однако лишь недавно стало известно о его удивительных свойствах, способных предотвратить развитие опасных заболеваний.

По словам диетолога Анны Стародубовой, регулярное употребление этого напитка снижает риск сахарного диабета и онкологических заболеваний. Богатый витаминами и минералами зеленый чай замедляет процессы старения, укрепляя сердечно-сосудистую систему, печень, кожу и даже мозг.

Важно помнить, что пить этот чай следует правильно. Оптимальная дозировка - не более трех чашек в день, причем напиток должен быть свежезаваренным. Избыточное потребление зеленого чая может принести вред.

Врачи назвали самую опасную позу для сна: ни в коем случае не спите так

Читайте также:

Врачи назвали самую опасную позу для сна: ни в коем случае не спите так
Автор: Семен Подгорный
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok