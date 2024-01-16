Врач назвала напиток, защищающий от сахарного диабета и рака: но не больше 3 чашек в день

Врачи давно знают о пользе зеленого чая, однако лишь недавно стало известно о его удивительных свойствах, способных предотвратить развитие опасных заболеваний.

По словам диетолога Анны Стародубовой, регулярное употребление этого напитка снижает риск сахарного диабета и онкологических заболеваний. Богатый витаминами и минералами зеленый чай замедляет процессы старения, укрепляя сердечно-сосудистую систему, печень, кожу и даже мозг.

Важно помнить, что пить этот чай следует правильно. Оптимальная дозировка - не более трех чашек в день, причем напиток должен быть свежезаваренным. Избыточное потребление зеленого чая может принести вред.

Автор: Семен Подгорный